Поезда назначены по маршруту №45 "Лозовая – Ужгород" и №233 "Покровск – Чоп".

"Укрзализныця" назначила на сегодня, 19 апреля 2022 года, два эвакуационных поезда из Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Поезда назначены по маршруту №45 "Лозовая – Ужгород" и №233 "Покровск – Чоп".

В "УЗ" точное время отправления традиционно не публикуют, но его можно узнать в справочной службе вокзалов и по горячей линии 0 800 503 111.

Пассажиров призывают быть осмотрительными на вокзале и при первом сигнале тревоги следовать в убежища.

В то же время гуманитарные коридоры сегодня открывать не будут, сообщила в своем Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Министр рассказала, что россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских из Мариуполя в сторону Бердянска.

"Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров на Херсонщине и Харьковщине", – добавила она.

При этом, по ее словам, продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, ранее жителей Луганской и Донецкой областей призвали срочно эвакуироваться в связи с обострением боевых действий.

В то же время председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 19 апреля заявил, что людей сегодня все равно будут эвакуировать, хотя в "режиме тишины" россияне отказали. По его словам, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горской общины.