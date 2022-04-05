При этом Зеленский отметил, что Украина договорилась с ЕС о создании комиссии, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области.

Украина накажет российских военных преступников, пытавших украинцев в Буче под Киевом и других городах Киевской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию и будем искать этих людей. Есть люди, которые очень хотят найти этих преступников. Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, это сделает украинский закон", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что Украина договорилась с Евросозом о создании комиссии, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области.

По его словам, страна будет действовать по законодательству, поскольку живет в "цивилизованном мире".

"Мы договорились, что будет совместная комиссия вместе с ЕС. Мы договорились с Урсулой фон дер Ляен. Она также должна была публично заявить, что мы делаем это. Я ожидаю ее приезда в Киев. Прокуроры разных государств будут заниматься всеми этими преступлениями", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, расстрелянных только потому, что они были украинцами. Жуткие фотографии, сделанные в Буче облетели весь мир и повергли в шок мировую общественность.

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