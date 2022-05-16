В Украине уничтожено домов, дорог, мостов, больниц, школ на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Если война с Россией затянется, то 9 из 10 украинцев окажутся за гранью бедности.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что, по данным украинского правительства, уже уничтожены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов. Также отмечается, что война привела к тому, что половина предприятий страны полностью закрыта, а другая половина имеет трудности.

"Если война затянется, то 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности и будут поставлены под угрозу почти два десятилетия успехов в развитии", - говорится в сообщении.

Ранее в ООН обнародовали новые данные о гибели гражданских от рук российских оккупантов.

Отметим, по состоянию на 13 мая ООН предсказывает гибель миллионов людей если Путин не разблокирует украинские порты.

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента РФ Владимира Путина возобновить работу украинских черноморских портов, чтобы предотвратить потенциальный глобальном бедствии.

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