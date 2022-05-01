Любителям хранить хлам важно пересмотреть свою кладовку и избавиться от данных предметов.

Эксперты назвали вещи, которые могут притягивать бедность и негативную энергию. Такими предметами могут выступать как фотографии, так и обычная одежда.

Например, если у вас есть фотографии, которые напоминают о плохих временах в жизни, от них лучше избавиться. Кроме того, плохую энергетику могут сеять всевозможные статуэтки птиц - голубей, орлов, аистов, сорок. Негативно на финансовом состоянии скажутся и слоны с опущенным вниз хоботом.

Статуэтки в виде собаки или льва, сидящих на задних лапах, не дают развиваться по карьерной лестнице, говорят эксперты.

Негативно на благосостоянии отражаются картины с изображением рыб, морских ракушек, осьминогов и т.п.

Кроме того, неудачу в денежном плане притягивает старая обувь. От этого всего стоит избавиться, если хотите наладить свое материальное состояние.

Напомним, специалисты назвали 4 совета, как убрать неприятный запах в ванной.

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