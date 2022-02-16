Городские предприятия, которые обеспечивают стратегически важные функции, переведены в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

В Киеве проверили системы резервной коммуникации в условиях отсутствия мобильной связи и интернета для предприятий жизнеобеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Система резервной связи базируется на системе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

"Проверка проведена успешно, система работает стабильно, и предприятия критической инфраструктуры, среди которых "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", "Киевгаз", ДТЭК "Киевские электросети" и другие, готовы к нештатным вызовам и ситуациям", - говорится в сообщении.

Пантелеев подчеркнул важность того, чтобы даже в условиях отсутствия сотовой связи и интернета ответственные лица на предприятиях были в доступе круглосуточно и вовремя принимали указания в соответствии с ситуациями.

По его словам, город действует по четкому и последовательному плану, а предприятия, которые обеспечивают стратегически важные функции, переведены в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Очередной шаг - обеспечение этих предприятий гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и интернета.

"Напомню, что мы обеспечили возможность дополнительного производства электроэнергии на киевских ТЭЦ. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева в условиях чрезвычайной ситуации, прежде всего учреждений социальной сферы, в частности больниц. В течение декабря и января в постоянной работе находятся 3-4 блока, что дало возможность выработать около 700 млн кВт⋅ч электроэнергии", – сказал заместитель председателя КГГА.

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