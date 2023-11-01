Стартовал сбор заявок в рамках совместной инициативы движения "Батарейки, сдавайтесь!" и Эпицентра.

1000 волонтеров из школ и подъездов многоэтажек из разных уголков Украины могут получить стильные коробочки для батареек, а эпицентр обеспечит переработку собранных батареек. Первый этап конкурсного отбора длится до 1 декабря 2023, подать заявку можно здесь .

Инициативу софинансируют бренды батареек, которые продаются в эпицентре: Duracell, VARTA, GP Batteries и Hausmark. Акция продлится бессрочно и будет хранить землю от 3 миллионов выброшенных батареек каждый год!

Лишь 1 батарейка способна загрязнить 16 кв. метров земли, но количество пунктов, где украинцы сейчас могут надежно сдать их на переработку – не достаточное.

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Эпицентр снова становится лидером решения проблемы сбора батареек в масштабах страны - теперь с привлечением неравнодушных школ и жителей многоэтажек. В 2019 году сеть первой в Украине запустила сбор батареек во всех торговых центрах Эпицентр, начав финансировать переработку с доходов от продаж новых батареек. За это время на переработку, а не в землю, уже попали около 115 тонн (более 5 миллионов батареек).

В 2023-2024 годах Эпицентр совместно с движением "Батарейки, сдавайтесь!" и неравнодушными волонтерами пойдут еще дальше: откроют 1000 новых пунктов приема по всей стране. Таким образом контейнеры для надежной сдачи батареек станут еще ближе к украинцам: появятся в школах и подъездах страны. Волонтеры из разных уголков страны могут подать заявку здесь , первый этап отбора продлится до 1 декабря 2023 года.

Уже сейчас по всей стране можно встретить пластиковые бутылки, куда неравнодушные люди собирают батарейки, но далеко не всегда эти батарейки действительно доезжают до завода. Дело в том, что переработка батареек везде в мире платная: добытые ресурсы не окупают стоимости организации завода.

Именно поэтому эпицентр совместно с брендами Duracell, VARTA, GP Batteries и Hausmark будет гарантировать всем участникам акции 100% переработку всех батареек, ведь компании несут за это финансовую ответственность.

Партнер проекта - движение "Батарейки, сдавайтесь!", обеспечит переработку 100% собранных батареек на заводах в Европе с регулярными прозрачными отчетами на сайте движения.