Котин очертил два основных проблемных вопроса для работы компании.

Компания Энергоатом имеет дефицит 17 млрд грн для выплаты долга на рынке электроэнергии и должна найти источник финансирования, чтобы погасить соответствующую задолженность.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в начале рабочего совещания сегодня, 29 августа.

В частности, Котин очертил два основных проблемных вопроса для работы компании: несбалансированность модели ПСО, из-за которой Энергоатом по состоянию на сегодня имеет задолженность, однако не имеет источника для ее погашения, а также неутвержденный финансовый план.

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"Имеем задолженность по выполнению ПСО, для погашения которой, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем источников. И даже если выработка электроэнергии будет на высоком уровне, как мы и планируем, мы все равно до конца года останемся с долгом в 17 млрд грн", - сказал руководитель "Энергоатома"

При этом он отметил, что по итогам сегодняшнего заседания должно быть четкое понимание того, что нужно сделать компании для погашения этой задолженности до конца года.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения, и планирует закончить этот процесс до конца года. При этом, до конца августа компания обнародует график погашения накопленной задолженности.