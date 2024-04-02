Черногоренко назвала главную задачу этого кабинета.

В законе об электронном кабинете военнообязанного, который сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский, нет норм о вручении электронных повесток.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире информационного телемарафона. По ее словам, этот кабинет необходим исключительно для обновления данных.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения, которое бы касалось электронного направления повесток, сейчас нет", - подчеркнула она.

Мобилизация в Украине: последние изменения

Напомним, что сегодня президент также подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Уже позже стало известно, что к нему поступило 4195 поправок он народных депутатов Украины.

Рассмотрение документа все еще продолжается. В начале марта член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что они планируют окончательно сформулировать свои выводы по нему в течение одной-двух недель.

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