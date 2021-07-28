Известный блогер рассказал о рисках для украинских заробтичан-нелегалов за рубежом.

Политика стран ЕС все больше нацелена на трудоустройство своих граждан, что повышает риск быть обманутыми для украинских заробитчан-нелегалов.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Эксперты предупреждают, что, даже работая за границей официально, граждане Украины сталкиваются с социальным сопротивлением, ведь политика развитых государств направлена на трудоустройство своих граждан. Поэтому украинцы рискуют потерять социальные гарантии в своей стране, однако не получить желаемое в странах ЕС.

В частности, об еще одном неприятном случае, случившемся с украинскими заробитчанами за рубежом, рассказал блогер Александр Матвеев. Работодатель просто отказался оплачивать оговоренную сумму, вместо этого запугивая украинцев депортацией из страны. Оказавшись в ловушке, люди обратились к Матвееву, но он по собственному опыту констатировал – даже несмотря на то, что это известная в Польше компания, вместо заработка украинцев могут еще и оштрафовать за нелегальную работу.

"Им работодатель не выплачивает всех средств. То есть заработали они одну сумму, им выплатили 30% из общей суммы, а остальное работодатель не хочет платить, а заставляет работать дальше, соответственно дальше накапливая долг по зарплате. В Польше, если страж границы делает проверку и оказывается, что люди работают нелегально, то у них запрет въезда в Шенгенскую зону минимум на пол года", – пояснил Матвеев.

В то же время специалисты отмечают, что в Украине уже появляется бизнес, нацеленный на вертикальный рост сотрудников внутри компании, поэтому есть смысл держаться за свое рабочее место на родине, а не искать сомнительное счастье за рубежом.

Автор: Григорий Бондарь