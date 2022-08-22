Жданов убежден, что Украина может вернуть все захваченные Россией территории.

В Украины есть шанс деоккупировать все захваченные Россией территории и им нужно воспользоваться, потому что второй вряд ли представится ввиду политической и экономической ситуации в мире.

Такое мнение высказал "Главреду" военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил, что сегодня Украина ведет войну с РФ не самостоятельно, а за счет помощи партнеров.

"Если говорить о том, когда Украине может удаться вернуть все свои территории, то следует вспомнить, что тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны - осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны. Никто не хочет затягивать эту войну на год. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023-го", - сказал Жданов.

По его словам Запад уже готовит "план Маршалла" для Украины и "делит", кто что будет отстраивать после войны.

"Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли. Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, Россия - в том числе. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал. Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется", - резюмировал военный эксперт.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак назвал оптимальный для Запада вариант завершения войны в Украине.