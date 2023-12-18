По ее словам, работа на высоких должностях - это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности.

Экс-замглавы Минобороны Анна Маляр, комментируя сообщение о нахождении "прослушки" у главкома Валерия Залужного, заявила, что сливы секретной информации из штабов в Украине уже были.

"Относительно прослушивания кабинетов. Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что впринципе все сознают того, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала она в Telegram.

Маляр также открыла специфику работы на ответственных государственных должностях.

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"Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы чиновник не наносил вреда государственной безопасности. Например, на носителях государственной тайны есть серьезные ограничения даже в отношении общения. Да, есть категория лиц с которыми нельзя без официального разрешения и инструктажа коммуницировать", - пояснила Маляр.

По ее словам, работа на высоких должностях - это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности.

"Прослушка" у Залужного - детали

В кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного нашли устройство для прослушивания, сообщала "Украинская правда", ссылаясь на источники в военных кругах.

Впоследствии в СБУ сообщили, что открыто уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Там уточнили, что техника была обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

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