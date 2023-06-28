Суд назначил ему наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией принадлежащего имущества.

Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в государственной измене Геннадия Германа. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В сообщении фамилия не названа.

Суд назначил ему наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией принадлежащего имущества. В прокуратуре отмечают, что в суде было доказано, что в начале марта 2022 года, бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины. Он предоставлял представителям РФ имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера относительно текущей ситуации в г. Николаеве и Николаевской области.

Как сообщает Сиспильне, после оглашения приговора Геннадия Германа забросали сырыми яйцами. А родители военных, которые погибли во время ракетного удара по казармам в Николаеве пришли на суд с портретами погибших сыновей.

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Сказано, что заседание суда посещали родители погибших бойцов в казармах в Николаеве в марте прошлого года. Люди связывают смерть своих родных с вероятной госизменой экс-прокурора.

По данным Службы безопасности Украины бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ, Используя посредника, чтобы "отвести следы от себя".

Он передавал информацию о: оперативной обстановке в Николаеве и области; погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания; результатах обстрелов Николаева; суточные пароли на блокпосты на территории области.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

Задержание предателей в Украине - детали

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