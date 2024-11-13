По словам политика, в Украине есть много других тем, которые также вызывают возмущение у общества.

Экономическое бронирование вызывает негатив среди украинского общества, поэтому в Верховной Раде решили не вводить его. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире День.LIVE.

"Данный инструмент вызывает огромный негатив среди украинского общества, поэтому для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения, ведь мы понимаем, что есть очень много и других тем, которые вызывают социальное недовольство, в том числе и бусификация, отношение к ТЦК и другие вещи, вызывающие негатив. Чтобы обеспечивать вот это единство и национальную поддержку среди общества, когда у нас сложная ситуация на фронте, было решено не вводить таких дополнительных элементов, поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства", - объяснил политик.

Кроме того, Кицак отметил, что для государственного бюджета 2025 нужно привлечь почти 39 млрд долларов, об этих средствах уже есть договоренности с международными партнерами.

"Также ведется работа по дополнительному увеличению производства украинского оружия. Для этого применяется "датская модель" - наши международные партнеры финансируют производство украинского оружия, которое непосредственно сразу идет на фронт украинским подразделениям. Это даст нам возможность нарастить наши возможности по оборонке, которая может производить в разы больше, чем наш украинский бюджет", - добавил нардеп.

Экономическое бронирование в Украине - что известно

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что критерии бронирования в Украине должны быть такими, что удовлетворят ВСУ, бизнес и специалистов. По его словам, военные на фронте такой инструмент воспринимают не совсем хорошо.

"Не может воин понять, почему кто-то может условно, если мы говорим об экономическом бронировании, как об уплате определенной суммы средств. Военные это не воспринимают справедливо", - объяснил политик.

В то же время военный Павел Казарин отметил, что экономическое бронирование среди защитников считают легализацией откупа, а также оно порождает общественный раскол.

"Мы каждый раз говорим о том, что наша война - "полномасштабная", "отечественная" и "народная". Но на самом деле все свелось к тому, что защита страны - дело рук только военных, которые выведены в специальную касту", - отметил он.

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