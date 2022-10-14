Только после выхода из плена "Орест" узнал, что его легендарный снимок получил много международных наград.

Знаменитый фотограф из "Азовстали" Дмитрий Казацкий рассказал, как создал легендарное фото с лучом света, которое стало олицетворением силы духа всех защитников Мариуполя.

"Орест" в эфире "Cніданку з 1+1" поделился, что увидел кадр во время перехода из одного бункера в другой.

"Первый кадр я сделал с фронтальным светом, просто поставил телефон, подумал, что нужно затестировать. И на следующий день, кажется, я пошел туда уже с камерой делать снимок. У меня часто бывает, что я фотографирую сам себя, а в качестве штатива использую какие-то кирпичи, палки, на что-то такое опираю. И тут штатив уже был потерян, поэтому я чем-то подпер фотоаппарат, поставил на таймер, побежал, и получилось это фото. И уже позже эта фотография стала такой символичной", - признался он. Видео дня

Только после выхода из плена "Орест" узнал, что его легендарный снимок получил много международных наград. Он невероятно впечатлен таким результатом, однако относится к этому спокойно и называет это просто своей работой.

Кто такой Дмитрий Казацкий

Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне эвакуации с завода "Орест" шокировал мир роликом, который назвал "Последний день на Азовстали".

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