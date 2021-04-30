В Украине по инициативе Фонда Рината Ахметова стартует национальная кампания #ДякуємоМедикам. Она реализуется в рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине».

– Благодаря проекту опорные государственные больницы во всех регионах страны получили 155 кислородных концентраторов, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Для 1000 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Ключевым элементом помощи Фонда стали свыше 200 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украине за время пандемии. Всего помощь от Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках, – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Но врачам нужны не только средства защиты или современное оборудование. Как и любому человеку, им важно, чтобы их труд ценили и уважали. Поэтому #ДякуємоМедикам – это кампания, призванная рассказать о самоотверженной работе медицинских специалистов, которые уже более года сражаются за жизнь и здоровье людей. Кроме пациентов, в инициативе могут участвовать врачи, которые хотят отметить профессионализм своих коллег в борьбе с COVID-19.

Оставить благодарность врачам, которые противостоят эпидемии, можно на специальной странице сайта Фонда Рината Ахметова https://akhmetovfoundation.org/ru/thankyoudoctors и разместить свою историю о том, как украинские медики спасли жизнь и здоровье ему, его родным или близким.

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Автор: Григорий Бондарь