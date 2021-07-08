В этом году 19 волынских школьников составили ВНО на 200 баллов.

Двойняшки из Луцка – выпускники Волынского научного лицея-интерната – Елена и Андрей Костюки вместе набрали 600 баллов за три предмета на ВНО.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

Девушка сдала тесты по математике и биологии на 200 баллов. Она поделилась, что перед сдачей тестов три дня подряд учила и повторяла материал, и это "структурировалось в голове".

На 197 баллов Елена написала английский и украинский язык и литературу. По ее словам, математику и английский сдавать ей было нетрудно, а вот на украинский приходилось тратить дополнительное время в течение последнего учебного года.

Брат Елены тоже получил 200 баллов – но по географии. К этому предмету готовился сам. Высокие баллы – и с других дисциплин: английский написал на 197, а математику – на 198. Географию, говорит Андрей, изучил еще в 9 и 10 классах, когда готовился к тематическим олимпиадам и турнирам.

"Андрея очень поздравляла. Он этого заслуживает. Потому что, когда видишь, как человек сидит и учит, как он понимает этот предмет и получает 200 баллов, – я была очень счастлива", – поделилась Елена.

Более того, высокие баллы по ВНО получил весь класс лицея, где математику преподавали 9 часов в неделю. Учительница предмета подтвердила успешный показатель, отметив, что средний балл в классе – 189, 57.

Вне учебы двойняшки увлекаются рисованием и спортом. Андрей добавил, что уже побывал в шести странах благодаря любви к географии.

Оба планируют учиться в одном из вузов в Киеве. Андрей выбрал юридический факультет, а Елена планирует стать психологом.

В этом году 19 волынских школьников составили ВНО на 200 баллов, что является рекордом в течение последних лет. По итогам основной сессии ВНО в этом году в Украине более 500 абитуриентов получили максимальные баллы тестирования.

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Автор: Яна Ставская