К тестированию из-за признаков ОРВИ не допущено 47 детей.

По результатам основной сессии ЗНО в этом году в Украине более 500 абитуриентов получили максимальные баллы тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«В этом году 528 человек получили 200-балльные результаты. Один - это три результата 200-бальные, 27 - это два результата и 500 - это по одному. Отдельно в этом году считали тех, кто сдал украинский язык - там еще 22 абитуриента, которые имеют по одному 200-бальному результату. Всего в общей сложности 200-балльников у нас 550. По сравнению с 2020 годом таких поступающих было 447», - сказал Шкарлет. В то же время он отметил, что сейчас продолжается рассмотрение апелляционных жалоб, поэтому это предварительные данные.

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Он напомнил, что основная сессия ВНО-2021 проходила с 21 мая по 15 июня. Тестирование проводилось по 13 учебным предметам. В этом году зарегистрированные участники выбрали 1 млн 533 тыс. 676 тестов. Обязательными предметами были украинский язык и литература - на тестирование зарегистрировался 250 тыс. 681 участник, история Украины - 298 тыс. 972 и математика - 291 тыс. 789.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко отметил, что количество абитуриентов, которые зарегистрировалась на прохождение ВНО в этом году, было чуть ли не самым большим за все годы проведения тестирования в Украине.

«Чтобы справиться с такой массой участников тестирования во время основной сессии Украинским центром было создано 6750 пунктов тестирования, которые работали как на базе заведений общего среднего образования, так и на базе заведений профессионального, профессионально-технического высшего образования. 104 тыс. 778 аудиторий было использовано в пунктах тестирования, чтобы все участники имели возможность пройти ВНО и принять участие в конкурсном испытании в желаемый университет», - отметил Бойко.

По его словам, к проведению ВНО было привлечено в целом около 100 тыс. научных, научно-педагогических работников, более 97 тыс. участников - это инструкторы-педагоги, ответственные за пункты тестирования.

«Все эти 97 тыс. педагогических работников получили право внеочередного прохождения вакцинации. Почти 30 тыс. научно-педагогических работников, привлеченных к проведению ВНО, прошли вакцинацию. Мы считаем, что это показатель довольно хороший. Эти учителя, преподаватели высших учебных заведений, которые с 1 сентября вернутся в лекционные аудитории, в классы, и таким образом через ВНО система образования дополнительно получит еще более безопасные условия для наших воспитанников», - подчеркнул Бойко.

По его информации, на обеспечение безопасного проведения ВНО было выделено государством 20 млн грн (на дезинфицирующие средства, средства защиты).

«За весь период прохождения основной сессии ВНО лишь 47 участников не были допущены в пункты проведения ВНО из-за того, что у них были выявлены признаки ОРВИ. Больше всего их было во время тестирования украинского языка и литературы - 12 человек», - сообщил Бойко.

Он добавил, что эти дети получили право участвовать в дополнительной сессии тестирования, и все они так или иначе будут иметь возможность поступать в заведения высшего образования.

По данным Бойко, среди 1,5 млн тестирований, которые должны были провести Украинский и региональные центры оценивания качества образования, состоялось 1 млн 93 тыс. 9402 тестирования. Средняя явка на тестирование составила 71%.

Он сообщил, что самый высокий процент тех, кто преодолел порог прохождения (сдал/не сдал тест), зафиксирован среди участников тестирования по украинскому языку и литературе, географии, биологии и химии - более 90%, самый низкий - по математике: не сдал каждый третий участник тестирования.

Бойко отметил, что сейчас идет процесс рассмотрения апелляционных жалоб.

Он добавил, что дополнительная сессия ВНО началась сегодня тестированием по химии, а завершится 14 июля тестированием по географии. До 23 июля все результаты дополнительной сессии будут на информационных страницах участников.

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Автор: Инна Андалицкая