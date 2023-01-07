Он замечает, что важно беречь и в дальнейшем настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает весомость того, что в Киево-Печерской лавре прозвучала искренняя молитва за Украину, и что никто там больше не будет делать украинское чужим.

Президент поздравил с Рождеством всех, кто отмечает этот праздник сегодня, 7 января, - в день, который стал историческим для Украины и для духовной независимости украинского народа.

"Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры - в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции. Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре", - подчеркнул он.

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Зеленский добавил, что украинская независимость должна быть прочной во всех ее элементах, и будет такой навсегда.

"Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое ощущалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости", - сказал он.

Служба Епифания в Киево-Печерской Лавре

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Успенский собор и трапезную церковь Национального заповедника Киево-Печерская лавра вернули от Украинской православной церкви Московского патриархата государству.

Православная церковь Украины получила разрешение на проведение богослужения в Успенском соборе 7 января, по случаю праздника Рождества Христова.