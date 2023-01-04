Ранее в этом соборе служили лишь священники УПЦ МП.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на Рождество 7 января проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Начало богослужения запланировано на 9 часов утра.

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Напомним, ранее в этом соборе служили лишь священники УПЦ МП.

Запрет УПЦ МП в Украине

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховной Раде будет предложено запретить деятельность УПЦ МП в Украине, а также инициирована проверка законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

В конце 2022 года СБУ проводила многочисленные обыски на объектах, которые использует УПЦ МП. СБУ заявляла, что цель обысков - проверка, не используются ли епархии как ячейки "русского мира", не прячутся ли в помещениях УПЦ МП граждане РФ и не хранятся ли там запрещенные предметы.

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