Максим Марченко заявил, что местная власть, видимо, забыла, чем должна заниматься

Глава Одесской ОВА Максим Марченко раскритиковал драку главы райсовета Григория Мельниченко и мэра Белгород-Днестровска Виталия Граждана. Он указал, что свою силу и смелость на фронт.

Об этом глава Одесской ОВА в видеообращении.

Марченко заявил, что такое поведение неприемлемо.

"Доказывать свою силы или смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Небось забыли, чем надо заниматься на своих должностях?", - заявил Марченко.

При этом он заверил, что ответная реакция обязательно будет.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Белгород-Днестровска Виталий Граждан подрался с главой районного совета Григорием Мальниченко. Инцидент произошел во время заседания горсовета в четверг, 7 июня.

Граждан сначала нагрубил председателю райсовета, после чего и вовсе назвал его "наркоманом". Обиженный Мальниченко набросился на оппонента с кулаками. Все присутствовавшие на заседании бросились разнимать чиновников. Правда, эмоции не улеглись, и представители местной власти продолжили конфликт словесно.

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