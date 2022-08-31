То, что город деоккупируют в следующий год максимум, не вызывает сомнений.

Власти Мариуполя рассчитывают на деоккупацию города в течение 2023-го года.

Об этом советник городского главы Мариуполя Петр Андрюшенко заявил в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Если достаточно прагматично смотреть в фактах, естественно, есть только один фактор [деоккупации Мариуполя] – наши вооруженные силы. Когда будут готовы деоккупировать, будут это делать. Мы понимаем протяженность линии фронта и сложность принятия решений. Мы настраиваемся на весну-осень, что мы вернемся домой, планы восстановления. То, что это будет в следующий год максимум, мы в этом не сомневаемся на сегодняшний день. Как будет развиваться – вопрос нашего военного руководства", — отметил он.

Андрющенко призвал мариупольцев "доверять и держаться".

"Мы будем работать с городом, мариупольцами весь этот период, и в оккупации, и в эвакуации, делать все от нас зависящее, чтобы точно деоккупации наступила как можно раньше, прошла как можно легче", – добавил он.

Что касается того, как сегодня настроены жители оккупированного российскими захватчиками города, Андрющенко подчеркнул – тех, кто поддерживает врага, крайне немного.

"Есть определенный слой населения, пророссийски настроенный. Он как был, так и есть, небольшой. На сегодняшний день я бы оценил его в 5% от тех, кто находится [в оккупации]. Это все те, кто примкнул уже к оккупационной власти в том или ином виде. Самое интересное, что значительная часть пророссийски настроенных сейчас бегут из Мариуполя в Россию, понимая, что там не будет светлого будущего", — сказал советник мэра.

Андрющенко также объяснил, что преимущественно горожане, которые живут в оккупации, сосредоточены на том, чтобы выжить.

"Достаточно большая прослойка проукраинского населения. Безусловно, с карательными мерами [оккупантов] усложнено сопротивление, поэтому не буду озвучивать цифры. Самый большой слой – люди, которые вообще никак не настроены. Это не потому, что люди плохие, а потому что люди после бомбардировок. [В основном беспокоит] насыщение базового уровня потребностей, говорить о каких-то глобальных настроениях невозможно. Оккупационная власть делает все, чтобы этот базовый уровень не насытился, потому что у них в планах (это мы видим, и, к сожалению, это успешно реализуется) полная маргинализация населения. Чтобы через маргинализацию получить покорность и предупредить, в том числе, возникновение проукраинского сопротивления. Ситуация социальная сложная, неоднозначная, люди дезориентированы в большинстве. Плюс информационный вакуум относительный, усиленная пропаганда. Это еще один наш вызов – воевать на информационном фронте за души наших украинцев", – объяснил он.

Мэр разрушенного россиянами города Вадим Бойченко ранее сообщал, что городские власти планируют сформировать архитектурный каталог, который будет направлен на восстановление Мариуполя.

"Запланировали мы так, что за 10 лет мы отстроим пол города, стоимость этого составит ориентировочно 14 миллиардов евро", — рассказал в июле городской голова Мариуполя.

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