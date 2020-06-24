Каждый пятый епископ УПЦ МП владеет домом площадью более 300 квадратных метров - расследование

По их данным, в Украинской греко-католической церкви такие имения имеет каждый шестой, а в Православной церкви Украины – каждый девятнадцатый.

В Украине каждый пятый епископ УПЦ МП владеет домом площадью более 300 квадратных метров.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" в проекте "Золото церкви". Журналисты собрали информацию из официальных реестров о доходах более 200 представителей высшего духовенства трех украинских церквей.

По их данным, в Украинской греко-католической церкви такие имения имеет каждый шестой, а в Православной церкви Украины – каждый девятнадцатый.

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Журналисты подсчитали, что каждый пятый архиерей ПЦУ и УПЦ МП не имеет собственного жилья. В УГКЦ таких примерно треть.

Также удалось установить, сколько в среднем приходится земли и недвижимости на одного представителя высшего духовенства трех церквей:

недвижимость: епископ УПЦ МП в среднем владеет 230 квадратами недвижимости, УГКЦ – более 190 квадратных метров, ПЦУ – почти 114 квадратов;

земли: епископы УПЦ МП и ПЦУ в среднем имеют по полгектара земли, а епископ УГКЦ – вдвое меньше.

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