В Черкассах умер Митрополит Софроний, которого считали лидером "проукраинской группы" УПЦ МП (фото)

Митрополит Софроний много лет выступал за автокефалию украинского православия.

Вечером 22 июня на 81-м году жизни скончался митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Московского патриархата.

Пресс-служба епархии не уточнила причину смерти, указав, что владыка отошел после продолжительной болезни, сообщает ВВС.

Митрополит Софроний много лет считался лидером "проукраинской группы" епископов УПЦ МП и выступал за автокефалию украинского православия.

Перед получением томоса в интервью изданию он поддерживал создание автокефальной украинской церкви и прогнозировал быстрое развитие ПЦУ.

Однако сам митрополит Софроний не приехал на объединительный собор 15 декабря 2018 года и к новой автокефальной церкви так и не приобщился.

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Хотя после получения томоса Софроний в Черкассах встречался с предстоятелем ПЦУ Епифанием и президентом Петром Порошенко.

Формальная причина неприезда на собор - состояние здоровья.

Владыка Софроний запомнился своими строительными проектами в Черкассах и делом жизни называл строительство самой большой колокольни в форме голубя.

Завершить ее так и не удалось. Собеседники издания предполагали, что Софроний остерегался перехода к ПЦУ из-за возможных проблем с имуществом и невозможности завершить свои строительные проекты.

Митрополит Софроний переводил молитвы на украинский язык и был сторонником использования украинского языка во время служб.

Как сообщал ранее УНИАН, владыка Софроний говорил сторонникам Путина: "История ценит тех людей, которые независимо от обстоятельств, места проживания и гражданства всегда помнят откуда они родом, где их родина, где укоренен их пуп. Однако за всю свою историю Украина знала много случаев измен. Никуда не делись предатели и в наше время".

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