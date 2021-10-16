Работодатели готовы платить работнику от 9 до 20 тысяч гривень.

В Украине на рынке труда становится популярной специальность кладовщика, на которую на сайтах поиска работы наблюдается настоящий бум. Лишь за неделю появилось около полутысячи новых предложений для кладовщиков.

Об этом рассказала "Обозревателю" Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble - сайта по поиску работы. По ее словам работодатели чаще всего просят от потенциальных соискателей иметь опыт работы на аналогичной должности от одного года, знание нормативных актов и основ хранения продукции. Среди других требований - ответственность, дисциплинированность, работа в команде.

Сколько платят кладовщикам

Зарплата зависит от графика работы, сферы деятельности компании и региона ее расположения. В среднем за такую работу в месяц можно получать от 9,5 до 14,5 тысячи гривень, однако в некоторых компаниях встречаются зарплаты выше 20 тысяч.

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"От профессионала требуется знать разные правила учета, отгрузки и списания товаров. К примеру, работа кладовщика склада автозапчастей будет отличаться от работы кладовщика продовольственного магазина, которому нужно досконально знать детали корректного хранения продуктов питания", – поясняет эксперт.

Другие популярные вакансии

Перспективными профессиями эксперт назвала следующие: моряк, медсестра, массажист, брокер, тайный покупатель. Там аналогично не требуется знание английского языка и особые навыки, а также высшее образование.

Также она отметила профессию курьера, которым работодатели в среднем сейчас предлагают от 5 до 22 тысяч гривень.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным опроса, 72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если их заработная плата не будет повышаться, остальные работники - 27,4% - к этому не готовы.

Автор: Юрий Годован