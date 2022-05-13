Строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке.

В процессе восстановления пострадавшего от российских обстрелов Ирпеня запланировано строительство жилья для оставшихся без крова горожан. Уже разработан проект нового жилого комплекса – ориентировочно на 900-1000 квартир.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Киевская областная военная администрация уже разработала проект строительства жилого комплекса с социальной инфраструктурой ориентировочной жилой площадью 50 тыс. м² для людей, которые потеряли свое жилье", - отметил он.

Во время встречи заместителя руководителя ОП с мэром Ирпеня Александром Маркушиным речь шла и о том, какими должны быть новые помещения для пострадавших горожан.

"Обязательным требованием при реализации данного проекта должны быть решения по безбарьерности, энергосбережению и требования по размещению укрытий. Выполнить все работы планируем за 5 месяцев", – подчеркнул Тимошенко.

По его словам, строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал, что в Ирпене отстроен железнодорожный мост, причем на его восстановление ушло меньше месяца. Он также добавил, что после деоккупации в Киевской области удалось возобновить движение на 30 переправах.