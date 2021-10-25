Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.

Директора гимназии во Львове оштрафовали на 34 тысячи гривень за работу без вакцинации 80% сотрудников.

Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

Виновным признали директора школы-гимназии Св. Софии. Он нарушил карантинные требования, предусмотренные п/п 151 п. 3 Постановления Кабмина от 09.12.2020 года. Директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.

Суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа 34 тысячи гривень.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 до 31 октября.

В Киеве с 23 октября школьники ушли на осенние каникулы. Выйдут ли они учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию с распространением коронавируса.

Автор: Денис Прядко