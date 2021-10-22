Школы города будут закрыты минимум две недели.

В Киеве с завтрашнего дня, то есть с 23 октября, школьники уходят на осенние каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу.

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтрашнего дня. Они точно будут на каникулах первую неделю. Вторая неделя - мы определимся на следующей неделе, будет ли это продолжение каникул, или это будет дистанционное обучение. Но это будет точно две недели - школы будут закрыты, включая 1-4 классы", - сказал Поворозник.

По его словам, выйдут ли школьники учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию в городе с распространением коронавируса.

Также он сообщил, что с вхождением города в "красную" зону садики работать будут исключительно те, которые будут иметь 100% вакцинированного персонала. Также это будет касаться и школ.

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Ситуация с коронавирусом в Киеве

Вчера мэр города Виталий Кличко заявил, что Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону.

Он сообщил, что 22 октября планируется заседание Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно коронавируса, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении ограничительных мер в столице.

"В пятницу состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города. Комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", - сказал Кличко.

Автор: Инна Андалицкая