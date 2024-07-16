В последнее время растет дерзость действий нарушителей государственной границы по отношению к военнослужащим Государственной пограничной службы.

Попытки незаконного пересечения границы военнообязанными фиксируются ежедневно, сообщил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ежедневно наши наряды задерживают нарушителей, которые пытаются незаконным способом пересечь границу. Большинство таких случаев фиксируется по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска. Но есть случаи, когда пытаются пересечь границу незаконным способом и через пункты пропуска. Но там используют или подделки, или прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств, или пытаются подкупить инструкторов ГПСУ", - рассказал Демченко.

Он также добавил, что резкого увеличения количества военнообязанных, которые пытаются незаконно выехать из Украины на фоне вступления в силу нового закона о мобилизации, в ГПСУ не фиксируют.

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"Если сравнить июнь и май, то в июне таких попыток было несколько меньше. Большинство таких случаев фиксируются на границе с Молдовой и Румынией. На других участках - на границе с Венгрией, Словакией и Польшей также присутствуют такие попытки, однако их значительно меньше", - добавил Демченко.

В то же время, по его словам, в последнее время растет дерзость действий нарушителей государственной границы по отношению к военнослужащим Государственной пограничной службы

"Уже не первый случай, когда нашим пограничникам приходится применять огнестрельное оружие с целью сохранения своей жизни и здоровья", - рассказал Демченко.

Попытки незаконного пересечения границы

Накануне в Одесской области пограничник застрелил мужчину, который напал на него при попытке незаконно пересечь границу. Впоследствии стало известно, что убитый - военнослужащий, который дезертировал из своей воинской части и пытался выехать из Украины.

Тем временем в Одесской области задержали почти три десятка уклонистов, которые с помощью Телеграмм-канала пытались незаконно добраться до Молдовы. Все добирались до места сбора собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины.

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