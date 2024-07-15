В Одесской области задержали 27 'подписчиков' Телеграм-канала для уклонистов

В случае удачной переправки каждый должен был оплатить от 4 тыс. до 7 тыс. долларов на криптокошелек.

В Одесской области задержали почти три десятка уклонистов, которые с помощью Телеграмм-канала пытались незаконно добраться до Молдовы. Все добирались до места сбора собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины.

Как сообщили в ГПСУ, оперативники Подольского отряда совместно с работниками Управления стратегических расследований в Одесской области ДВР НПУ задержали мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу Телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 тыс. до 7 тыс. долларов с каждого "пользователя" на криптокошелек.

"Как выяснилось, к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины. Оттуда путешественники пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго. В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники", - говорится в сообщении.

В отношении горе-клиентов составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции рассказали, что администратор Телеграмм-канала предоставил каждому из военнообязанных координаты с локацией места сбора. Сначала они должны были попасть в непризнанное Приднестровье, а затем в Молдову.

Незаконное перемещение через границу

Напомним, в июне в Одесской области пограничники остановили зерновоз, в котором было более четырех десятков мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно выехать из Украины. По оперативной информации, охранники государственной границы остановили грузовик марки "Рено" недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской общины.

По данным ГПСУ расценки за незаконную переправку людей из Украины за границу колеблются от 3 до 10 тыс долларов.

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