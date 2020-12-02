Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается бесплатное питание в учебных заведениях для детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести во время войны на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ призван повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

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Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные заведения дошкольного, общего среднего, профессионального или профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

Бесплатное питание для детей погибших бойцы: что известно

5 ноября Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

Дополнительная потребность для обеспечения питанием 2 тысяч 709 детей (по данным Министерства по делам ветеранов по состоянию на 15 мая 2020 года) составляет 10 млн 467 тыс. 576 грн, исходя из расчетов: ориентировочная стоимость одного питания на одного ребенка составляет 23 грн; за вычетом каникул, обучение осуществляется в течение 8 месяцев (в среднем 21 день в месяц).

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров