Защита прав, жизни и здоровья детей является приоритетом для государства - Разумков

Председатель ВР подчеркивает, что каждый ребенок должен быть окружен заботой и чувствовать себя защищенным.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что защита прав, жизни и здоровья детей является приоритетом для государства.

Об этом говорится в размещенном на сайте парламента обращении председателя ВР по случаю Дня защиты детей.

Спикер отметил, что внимание к вопросам соблюдения прав детей и гарантии безопасности имеет особое значение, ведь дети - это "наше будущее, а значит - будущее нашего государства".

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"От того, насколько внимательно мы сегодня подходим к воспитанию наших детей, насколько хорошо заботимся о них и учим заботиться о других, зависит какой будет Украина в будущем", - отметил Разумков.

Он добавил, что мы создаем мир, в котором будут жить наши дети, и главная задача - сделать его безопасным.

"Защита прав, жизни и здоровья детей является приоритетом для государства и должна быть важным для каждого ее гражданина. Детство должно оставаться именно счастливой, беззаботной порой жизни, независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения и другого", - подчеркнул председатель парламента.

Разумков пожелал, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и чувствовал себя защищенным.

"Они - наше сегодня и наше завтра, наша надежда, мотивация и поддержка, самое ценное и наиболее дорогое сердцу. И наш долг - оберегать детей, научить их уважению и любви, чтобы каждое новое поколение было лучше старшего!", - подытожил спикер.

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