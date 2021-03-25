Сегодня сотрудники украинской спецслужбы отмечают профессиональный праздник.

Сразу на нескольких радиостанциях оккупированного Крыма сегодня прозвучало зашифрованное поздравление с Днем Службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, публикуя соответствующее видео.

В частности, крымчане могли услышать сразу два сообщения следующего содержания:

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"Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской".

"Коллеги из театра на Владимирской приветствуют бывших коллег из театра на Ивана Франко с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности".

Известно, что на сленге спецслужб "театр" - это отделение СБУ. В Симферополе на улице Франко до оккупации располагалось управление СБУ в АР Крым, а центральное управление СБУ находится в Киеве на улице Владимирской.

Сообщается, что из-за поздравления российская ФСБ уже начала проверку и пытается установить его заказчика.

Оккупация Крыма: справка УНИАН Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован