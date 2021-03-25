Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и двадцать девятой годовщиной создания СБУ.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
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Глава государства отметил, что защита национальной безопасности Украины является важной миссией, и поблагодарил работников СБУ за их работу.
«Именно ваша спецслужба покрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях», - отметил президент.
Также Зеленский отметил достижения СБУ, в частности задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок.
«Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным», - сказал президент.
По его словам, на сегодняшний день среди стратегических задач СБУ - реформа и преобразование службы в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации отдельных районов Донбасса.
Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу «Миротворца».
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.
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