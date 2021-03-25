По словам президента, сегодня среди стратегических задач службы - ее реформирование в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации отдельных районов Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и двадцать девятой годовщиной создания СБУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Читайте такжеНацкорпус под Офисом генпрокурора требует информации о следственных действиях по куму Путина (фото, видео)

Глава государства отметил, что защита национальной безопасности Украины является важной миссией, и поблагодарил работников СБУ за их работу.

«Именно ваша спецслужба покрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях», - отметил президент.

Также Зеленский отметил достижения СБУ, в частности задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок.

«Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным», - сказал президент.

По его словам, на сегодняшний день среди стратегических задач СБУ - реформа и преобразование службы в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации отдельных районов Донбасса.

Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина