Большинство украинцев не доверяют Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву и НБУ - опрос

По результатам опроса, только к президенту доверие выражается чаще, чем недоверие.

Большинство украинцев выражают недоверие к парламенту, правительству, правоохранителям, Министерству здравоохранения и Национальному банку Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

"Доверие к президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%)", - говорится в результатах опроса о доверии к государственным и общественным институтам.

Социологи отмечают, что при оценке уровня доверия к политикам лишь к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%).

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В отношении других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют ˗ 37%, Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 20% и 64%, Юрию Бойко ˗ соответственно 19% и 66%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 18,5% и 74%, Петру Порошенко ˗ соответственно 18% и 77%, Арсену Авакову ˗ соответственно 16% и 69%, Денису Шмыгалю ˗ соответственно 13% и 38%, Андрею Ермаку ˗ соответственно 9% и 41,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов среди 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, если бы выборы президента состоялись в конце апреля, то более 42% украинцев, которые определились с выбором, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.