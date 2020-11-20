Выставка будет экспонироваться с 20 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года при поддержке Всемирного конгресса украинцев.

В Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве 20 ноября открыли выставку «Мария» канадской художницы и фотографа украинского происхождения Леси Марущак.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Мария" - это одна из составляющих большой мультимедийной арт-инсталляции, которая связана с мобильным мемориальным пространством. Проект посвящен памяти жертв Голодомора 1932-33 гг В центре внимания - портрет юной девушки Марии, которой удалось выжить и перебраться в Канаду, в то время, как миллионы людей погибли. В проекте представлены книга, выставка изображений и инсталляций, фильм и серия лекций.

«Это самая известная в мире выставка о Голодоморе, которая была представлена в более чем 9 странах мира и будет впервые показана в Украине», - говорится в анонсе события.

Она будет экспонироваться с 20 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года при поддержке Всемирного конгресса украинцев.

В мае 2019 года художественная книга Леси Марущак «Мария» получила высшую награду на Международном фестивале «Книжный арсенал» в Киеве, а также вошла в окончательный список на Афинском фестивале фотокниг и престижном Prix du livre, Recontres d'Arles в 2019 г. во Франции. Проект «Мария» также был представлен в Париже в рамках ParisArtistes и престижной фотовыставки Objectif FEMMES 4-6 октября 2019 года.

Леся Марущак - художница, творчество которой опирается на исторические исследования памяти и идентичности и с помощью чувственности и визуальности пробуждает глубинные эмоциональные ощущения.

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Голодомор 1932-33 годов в Украине

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, среди наиболее трагических страниц истории украинского народа особенно печальное место занимает Голодомор 1932-1933 годов. По разным данным, в 1932-1933 годах от голода погибли от 4,5 до 10 миллионов человек.

28 ноября 2006 года законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.

В День памяти жертв голодоморов украинцев традиционно призывают почтить заморенных голодом минутой молчания или молитвой, посетить поминальное богослужение, вспоминая убитых коммунистическим тоталитарным режимом соотечественников.

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Автор: УНИАН