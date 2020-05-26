В этом году День Киева будут отмечать онлайн: программа

Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах, а традиционный «Пробег под каштанами» состоится онлайн.

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн-форматах, поскольку в городе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В эфире телеканала «Київ» с утра начнется праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории».

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Кроме того, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году состоится онлайн, пройдет праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, «Нумер 482», Green Grey.

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах. Так, Академический камерный хор «Крещатик» создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко «Як тебе не любити, Києве мій!». Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления «Щастя, добра і любові». Видеопоздравления песней «Україна – рідний край» записал Киевский академический ансамбль украинской музыки «Дніпро».

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства «Пісня над Дніпром-2020» имени Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA:ESTRADA.TV.

Также в сети покажут гала-концерт «Мировые шедевры» с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20.00 в записи состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20.00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

В пресс-службе также напомнили, что 31 мая в столице включат фонтаны. Они будут работать до 30 сентября.

Как сообщается на сайте организаторов «Пробега под каштанами», в прямом эфире на сайте probig.kiev.ua, странице в Facebook и на ТРК "Київ" команда послов преодолеет дистанцию ​​в 5 км за каждого участника пробега, который зарегистрируется и перечислит благотворительный взнос в размере 100 грн. Благотворительные взносы будут направлены на помощь украинским врачам и медицинским учреждениям: Центра детской кардиологии и кардиохирургии и учреждениям, о которых информирует Минздрав.

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