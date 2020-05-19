Стало известно, когда в Киеве заработают фонтаны

В этом году сезон фонтанов в столице из-за карантина начнется на месяц позже, чем обычно.

Столичные фонтаны запустятся 31 мая и будут работать до 30 сентября 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, команда специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» начала подготовительные работы перед открытием.

«Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этому году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона», - отметила директор предприятия Светлана Козловская.

В КГГА сообщили,что демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов – эти предварительные этапы подготовки фонтаны прошли заранее.

«Столичные фонтаны будут работать с 31 мая до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 12 мая в Киеве официально началось ослабление карантина.

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