Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага (видео)

Президент призвал украинцев повязать на руку сине-желтую ленту или просто попросить у Бога процветания для Украины.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев со знаковым для нашего государства праздником - Днем государственного флага.

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Об этом он написал на своем официальном канале в Telegram.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, силу и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - написал президент.

Владимир Зеленский призвал украинцев приобщаться к празднованию Дня Государственного флага Украины.

"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себе, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны", - отметил он.

История праздника

День Государственного флага в Украине отмечают ежегодно 23 августа - накануне Дня независимости.

Официально праздник был основан в 2004 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Этот документ дополнил следующий президент Виктор Ющенко.

Своим распоряжением он основал традицию поднятия сине-желтого флага во время государственных праздников, в том числе и 23 августа.

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Автор: УНИАН