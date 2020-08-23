Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага (видео)
09:18, 23 августа 2020Общество
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Президент призвал украинцев повязать на руку сине-желтую ленту или просто попросить у Бога процветания для Украины.
Сегодня Украина отмечает День Государственного флага / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев со знаковым для нашего государства праздником - Днем государственного флага.
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Об этом он написал на своем официальном канале в Telegram.
"Все знают, какие цвета символизируют свободу, силу и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - написал президент.
Владимир Зеленский призвал украинцев приобщаться к празднованию Дня Государственного флага Украины.
"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себе, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны", - отметил он.
История праздника
- День Государственного флага в Украине отмечают ежегодно 23 августа - накануне Дня независимости.
- Официально праздник был основан в 2004 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.
- Этот документ дополнил следующий президент Виктор Ющенко.
- Своим распоряжением он основал традицию поднятия сине-желтого флага во время государственных праздников, в том числе и 23 августа.
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