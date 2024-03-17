По словам премьер-министра, сейчас для украинских семей есть два важных фактора для рождения ребенка: стабильность и безопасность.

В Украине остается сложная демографическая ситуация из-за полномасштабной войны, заявил в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы потеряли огромное количество людей. К сожалению, люди гибнут из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за рубежом. Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того, чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что для решения этой проблемы, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей: "В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы Украина имела прекрасные будущие перспективы".

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Он отметил, что деньги для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать из-за рубежа. Ведь сейчас каждая украинская гривна идет на финансирование Сил обороны Украины.

"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который имеет решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решение о том, чтобы завести ребенка принимаются проще", - пояснил Шмыгаль.

Увеличение выплат за рождение ребенка: что известно

Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка.

Выплаты за рождение ребенка в Украине составляют 41 тыс. 280 грн независимо от количества рожденных детей в семье. Этот показатель не менялся с 2014 года. Если новый законопроект примут - выплаты семьям привяжут к прожиточным минимумам. А именно, 150 прожиточных минимумов за первого ребенка в семье, 100 - за второго и 50 - за третьего и каждого последующего. Таким образом, за рождение первого ребенка государство планирует выплачивать почти 400 тыс. грн помощи.

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