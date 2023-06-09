Кроме полномасштабной войны есть демографический фронт. Проигранная битва на нем может поставить точку на украинской нации. Об этом рассказал народный депутат Украины VI, VIII созыва, координатор Национального молитвенного завтрака Павел Унгурян на панельном обсуждении "государственная семейная политика в условиях войны", которое состоялось на Международном саммите "Украина – Жизнь. Достоинство. Победа", пишут "Украинские новости".

"Украина ведет войну сразу на нескольких фронтах. Первый и основной – это война со злом, которое олицетворяет в себе Россия. Но, в частности, у нас демографический фронт. К большому сожалению, более десяти лет у нас очень страшная тенденция к сокращению нашей нации. Ежедневный баланс человеческих потерь, рождаемости-смертности, еще до войны и до начала широкомасштабного вторжения, был примерно минус 800 человек ежедневно. Причина заключалась в том, что рождалось гораздо меньше людей, чем умирало. Еще в 2018-2019 годах Украина стала одной из тридцати стареющих стран на планете. Где люди старшего возраста, пенсионеры, не работающие, составляют критически большую долю населения. А если добавить к этому еще и войну, миграцию и выезд миллионов людей – то это становится угрозой для существования нашей нации", – высказал свое мнение Павел Унгурян.

Влатко Герчев, депутат парламента Северной Македонии, эксперт по вопросам демографии ЕС, отметил, что согласно подсчетам, во время войны, включая потенциально нерожденных, Украина уже теряет около 442 тысяч человек в год.

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"Это где-то одна тысяча двести человек в день. Это сопоставимо с 12 самолетами, падающими каждый день, 365 дней в году", – рассказал эксперт.

"Чтобы изменить эту тенденцию, прежде всего, нужна долгосрочная национальная программа, которая поможет увеличить рождаемость", – уверены в этом большинство спикеров. "И этот вопрос семьи как институции, поддержки многодетных семей, вопрос популяризации рождаемости и не просто рождаемости, а именно – более двух, трех детей должен стать одним из признаков патриотизма и любви к Украине", – считает Павел Унгурян.

"Это весь вопрос целой государственной стратегии. Мы должны как можно быстрее сформировать национальную семейную стратегию, которая будет включать в себя демографические вопросы: резкое повышение рождаемости, создание условий для возвращения всех наших граждан, возвращение всех детей которых похитила Россия. Все это-является составляющей национальной безопасности Украины. Мы должны на самом высоком уровне, на уровне президента Украины, секретаря СНБО, премьер-министра и ВРУ ставить вопросы рождаемости, демографии, поддержки семей, экономических факторов, создания среды безопасности и среды ориентированной на семью, – отметил Унугрян, – Как политик и как один из лидеров семейного движения Украины, мы должны нарабатывать и мы уже имеем конкретные предложения относительно национальной стратегии рождаемости семьи, улучшения демографического роста и выхода из этого страшного демографического кризиса".

"Поэтому у нашей нации есть очень серьезный вопрос, – считает Павел Унгурян, - будем ли мы вообще существовать. Возможно, завтра, когда мы одержим победу, окажется, что здесь некому жить. Окажется, что нам придется впускать сюда людей из других стран, которые будут пользоваться плодами нашей победы, за которую мы так страшно боремся".

"Поэтому, позитивная демографическая ситуация должна быть одним из важнейших приоритетов страны. И нужна полная поддержка как власти, так и общества, потому что это вопрос выживания поколений и будущего Украины", – также считает Влатко Герчев, депутат парламента Северной Македонии, эксперт по вопросам демографии ЕС.

Справка: Международный саммит "Украина-жизнь. Достоинство. Победа" открыла Тина Кароль исполнением гимна Украины. Также приняли участие представители благотворительных общественных организаций, военные (командир подразделения спецназначения "Карпатская Сечь"), спичрайтер Белого дома Джошуа Чарльз, а также советник Белого дома Эдуардо Верастеги, эксперты по вопросам демографии, международные правозащитники (Джейсон Джонс), политики.