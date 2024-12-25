Также нардеп напомнила, что в Украине почти не воюет офицерский состав.

Сейчас в Украине демобилизации не будет, ведь в нашем государстве провал с мобилизацией. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире "Вечір.LIVE".

"Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - УНИАН) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить. Я хочу напомнить, что у нас почти не воюет офицерский состав. Более того, офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает", - объяснила она.

По словам Скороход, поэтому на передовой преимущественно воюют мобилизованные, которые до полномасштабного вторжения вообще не имели никакого отношения к армии.

Вопрос демобилизации в Украине - что известно

В то же время майор ВСУ Максим Жорин сделал резкое заявление о демобилизации. По его словам, для проведения демобилизации сначала в Украине необходимо решить вопрос ротаций и восстановления подразделений.

В свою очередь ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что демобилизация военных без обеспечения ВСУ резервами станет для Украины самоубийством. Он отметил, что сейчас нардепы не голосуют ни за одну непопулярную норму, которая бы усилила мобилизацию.

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