В полиции утверждают, что никаких следственных действий с человеком, находящимся в Одесском следственном изоляторе, не проводили.

В Нацполиции опровергли заявления адвокатов о давлении полицейских на Руслана Демчука, которого вместе с активистом Сергеем Стерненко осудили по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

«Сегодня, 3 марта, представители юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают в суде Сергея Стерненко, на странице в соцсети опубликовали информацию, что 2 марта около 11:00 неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана Демчука в Одесском СИЗО и требовали от него дать показания против Сергея Стерненко. Взамен обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора», - сказано в документе.

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При этом в Нацполиции заявили, что информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО.

Суд над Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Сегодня, 3 марта, адвокаты Стерненко заявили о служебном подлоге документов по делу сотрудниками полиции. По данным юридической компании "Миллер", в протоколе проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего Щербича стоит не его подпись.

Защитники обратились с заявлением о совершении соответствующего преступления в Государственное бюро расследований, а после регистрации уголовного производства инициируют изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направление их на почерковедческую экспертизу.

Кроме того, как заявили адвокаты, второй осужденный Демчук сообщил, что около 11:00 2 марта неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили его в Одесском СИЗО. Неизвестные требовали от Демчука дать показания против Стерненко, за что обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора, заявили защитники.

Также они направили заявление о совершении преступления по ч. 1 ст. 373 УК Украины - принуждение давать показания.

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Автор: Виктория Токарева