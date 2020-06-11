СБУ нарушила презумпцию невиновности, назвав меня убийцей - Стерненко

Сегодня одесском активисту Сергею Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве напавшего на него человека, а также в незаконном ношении холодного оружия.

Одесский общественный активист Сергей Стерненко заявляет, что Служба безопасности Украины, назвав его убийцей, нарушила презумпцию невиновности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после выхода из Главного следственного управления СБУ, где ему вручили подозрение в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и в незаконном ношении ножа.

"На официальном сайте СБУ в утвердительной форме указывается, что я совершил убийство Ивана Кузнецова, я нанес ему удар ножом в сердце, после того как он якобы на меня уже не нападал. Эта публикация была написана без согласования со следователем и прокурором. Они сказали, что не предоставляли никаких сведений о следствии никаким подразделениям СБУ и пресс-службе в частности. Такое заявление является грубым нарушением презумпции невиновности, оно нарушает ст. 62 Конституции и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказал активист.

В свою очередь адвокат Стерненко Виталий Коломиец заявил, что в подозрении, врученном его подзащитному, указаны результаты экспертиз, содержащие взаимоисключающие данные, а следователь скрывает от подозреваемого материалы, которые являются общедоступными.

"Он говорит: я не могу давать эти материалы, потому что они не обосновывают ходатайство о домашнем аресте", - сказал Коломиец.

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Также он добавил, что подозрение напечатано на 5 страницах.

«4 страницы о том, как Сергей защищался, а одну они придумали, что у него внезапно возник умысел догнать нападавшего и через 90 метров нанести удары», - сказал адвокат.

По его словам, эта версия «опровергается материалами, в частности стримом с места происшествия».

«Видео опровергает то, что они говорят, что Кузнецов после нападения упал, потерял сознание и умер. На стриме, который начался через некоторое время после того, как Сергей отразил нападение, видно, что Кузнецов подает сознательные признаки жизни», - заявил адвокат.

Также Коломиец раскритиковал обоснования подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием. Он заявил, что нож, который был у Стерненко, по заключению экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.

Стерненко и адвокаты заявили, что на судебных заседаниях по избранию ему меры пресечения докажут безосновательность подозрений, заявленных в ходатайстве следователя СБУ. Относительно времени судебного заседания Стерненко предположил, что сегодня заседание не состоится.

Кроме того, он утверждает, что на следствие оказывалось давление рядом должностных лиц и руководителей правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

Сегодня, 11 июня, Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

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В спецслужбе подтвердили, что, как свидетельствуют материалы дела, Кузнецов и Александр Исайкул имели целью запугать и нанести Стерненко телесные повреждения. В сообщении отмечалось, что, защищаясь, активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов - проникающее колото-резаное ранение живота. При этом в СБУ отметили, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию "необходимая оборона".

«Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в том числе удар ножом в сердце, который и привел к смерти», - заявили в СБУ.

По данным спецслужбы, тело Кузнецова было найдено почти за 100 м от места первой схватки, поэтому следствие считает, что заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве, заявили в СБУ.

Также Стерненко сегодня вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Меру пресечения будет выбирать Шевченковский райсуд Киева, однако дата и время заседания еще неизвестны.

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