Александра Шумкова в декабре 2018 года в РФ приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии по обвинению в членстве в «Правом секторе».

Руководство российской колонии просит установить админнадзор на 8 лет за украинский политзаключенным Александром Шумковым, которого должны освободить в декабре.

Об этом в Facebook сообщила тетя пленника - Людмила Шумкова.

Она опубликовала исковое заявление руководства колонии в Торжке, где содержится Шумков, в местный суд для установления административного надзора за ним на 8 лет по месту жительства.

Согласно иску, ему в течение этих 8 лет хотят запретить покидать место жительства с 22:00 до 6:00, а также запретить "выезд за установленные судом пределы".

"Служба исполнения наказаний РФ пытается установить административный надзор за гражданином Украины в Украине ... и дать указание Национальной полиции Украины установить ограничения гражданину Украины, чем продолжает вмешательства в дела независимого государства. Ведь даже приговор по делу Александра является вмешательством во внутренние дела независимого государства Украина, где суд РФ определяет, какие законные, а какие - незаконные организации и партии в Украине", - отметила Шумкова.

Родственница политзаключенного назвала такие заявления со стороны руководства колонии "очередным маразмом страны-агрессора".

Шумков должен выйти из колонии 24 декабря.

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Дело Шумкова: что известно

В «Правом секторе» в августе 2017 года сообщили, что военнослужащего Чернобаевской войсковой части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

24 августа 2017 года суд в Брянской области РФ арестовал Шумкова на 15 суток за якобы невыполнение требования правоохранителя предоставить для осмотра личные вещи.

В начале сентября 2017 года дело против Шумкова было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков «долгое время» был охранником лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещенном в России «Правом секторе».

Шумков содержится в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку из-за систематических нарушений администрацией колонии его прав и усиления на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить «шантаж с использованием политзаключенных» на переговорах в «минском» и «нормандском» форматах. Кроме того, Шумков требовал от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ответить на его запросы о нарушении прав в СИЗО.

22 октября после ухудшения состояния здоровья из-за голодовки Шумкова вывезли из колонии в больницу.

В ноябре 2019 года родственники политзаключенного и правозащитники сообщили, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке Шумкову делали инъекции неизвестного вещества, возможно, психотропного, поскольку после этого у него резко изменился психическое состояние.

11 декабря Шумков в письме сообщил, что сотрудники ФСБ пытались заставить его стать секретным свидетелем по делу против другого гражданина Украины Игоря Пирожка, известного под псевдонимом «Роман Чирка», который в апреле был задержан за якобы подготовку к «ведению партизанской войны против России».

В феврале и марте 2020 года Шумков неоднократно заявлял, что российские правоохранители угрожают ему убийством.

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Автор: Антонина Доломанжи