Следователь пытался без участия защитников вручить новое подозрение Антоненко по делу Шеремета - юрист

По данным адвокатов, следствие планирует вручить ветерану АТО новое подозрение в уничтожении имущества Шеремета и в хранении взрывчатки.

Следователь пытался без присутствия защитников вручить новое подозрение ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом в Facebook сообщил Леонид Маслов, руководитель юридической фирмы "Смысл Консалтинг», адвокаты которой защищают Антоненко.

"Следователь Бирко Василий Анатольевич в очередной раз пытался осуществить процессуальное действие с Андреем Антоненко (вручение нового подозрения) без присутствия свободно избранного защитника, навязывая ему защитника БВПП (бесплатная вторичная правовая помощь - УНИАН). Это является нарушением права на защиту и уголовно наказуемым деянием, по поводу подобных действий ГБР уже открыто уголовное производство", - отметил он.

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По словам Маслова, законные защитники не были уведомлены об этом действии в установленные законом сроки - за три дня - и официально заявили следователю, что прибудут завтра.

Кроме того, сообщая о вызове для проведения процессуальных действий, следователь отказался называть адвокатам причину вызова.

"По нашим данным новое подозрение вероятно касается (кроме убийства) еще дополнительно уничтожения имущества погибшего П.Шеремета и новых обвинений в хранении взрывчатки (той, ненайденной, которой по версии "следствия" был убит журналист)", - рассказал Маслов.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.