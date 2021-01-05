В декабре экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар передал аудиозаписи украинским силовым ведомствам, а также заявил, что готов лично свидетельствовать в деле об убийстве Шеремета.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать в деле Офису генерального прокурора Украины.

Об этом Игорь Макар сообщил в комментарии "Общественному".

Он также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное - чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи примерно в декабре. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины", - рассказал он.

Макар также отметил, что планирует прилететь в Киев, но пока не знает когда, потому что это будет зависеть от спецслужб Украины.

"Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость или будут какие-то факты, я, конечно, буду оповещать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - сказал Макар.

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По его словам, лицо, сделавшее запись тех разговоров и с которым разговаривает глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотруднику белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.

Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний уехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где ранее сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами. Книгу Алкаева в 2007 году издал Шеремет.

Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти тому жизнь. По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимира Бородач и начальник отдела МВД Белоруссии по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно пленкам, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась фоноскопическая экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил разоблачитель.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае существовала бы угроза его жизни, однако почему он не обнародовал записи, когда Шеремета убили, он так и не сказал.

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"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, которые были совершены, в частности, убийство Павла Шеремета.

Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.

Белорусский след в убийстве Шеремета: что известно

Сегодня, 4 января, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

Убийство Шеремета: подробности

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.

Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь - под залогом.

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Автор: Александр Топчий