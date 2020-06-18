На Майдане зажгли файеры в день рождения Екатерины Гандзюк (фоторепортаж)
01:52, 18 июня 2020Общество
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Активистка умерла полтора года назад от ожогов. Ее облили химическим веществом.
Сегодня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 35 лет / Фото tsn.ua
Вечером среды, 17 июня, на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция-чествование памяти активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.
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В этот день ей исполнилось бы 35 лет. Екатерина умерла полтора года назад после того, как ее облили химическим веществом, возле подъезда дома в котором она жила, сообщает ТСН.
Сейчас продолжаются суды над исполнителями и заказчиками убийства.
Как сообщал ранее УНИАН, в Печерском суде избирают меру пресечения главному подозреваемому в организации и заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк - председателю облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру.
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