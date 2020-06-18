На Майдане зажгли файеры в день рождения Екатерины Гандзюк (фоторепортаж)

Активистка умерла полтора года назад от ожогов. Ее облили химическим веществом.

Вечером среды, 17 июня, на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция-чествование памяти активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеДело Гандзюк: после суда Мангера забрал конвой – адвокаты (фото)

В этот день ей исполнилось бы 35 лет. Екатерина умерла полтора года назад после того, как ее облили химическим веществом, возле подъезда дома в котором она жила, сообщает ТСН.

Сейчас продолжаются суды над исполнителями и заказчиками убийства.

Как сообщал ранее УНИАН, в Печерском суде избирают меру пресечения главному подозреваемому в организации и заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк - председателю облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram