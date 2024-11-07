'Делала это не впервые': еще одна чиновница МСЭК 'погорела' на взятке (фото)

Как отметили в Офисе генпрокурора, чиновница хвасталась, что не впервые совершает такую сделку.

Заместитель главного врача Центральной Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) задержана во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тыс долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности. "Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает как это сделать", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали чиновницу во время получения денег.

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Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины).

В Офисе генпрокурора отмечают, что во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

Скандалы с МСЭК - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине уже было несколько скандалов, которые связаны с коррупционными действиями должностных лиц МСЭК.

В частности, у руководительницы Николаевской областной МСЭК, которую подозревают в коррупционных схемах для уклонистов, правоохранители нашли более $450 тыс., кучу драгоценностей, а у ее сына - российский паспорт.

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Также найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, по сведениям ГБР, дома у них нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности, а также много имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации до 1 января 2025 года всех МСЭК.

В парламент Кабинетом министров Украины внесен законопроект, который предусматривает их реформирование. В частности, предусмотрено, что нынешних руководителей медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) исключат из обновленной системы врачебных комиссий.

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