Украинская школа аэроразведки "Довжик" стала партнером датского производителя БПЛА дальнего радиуса действия ASTERO ISR. Об этом сообщает "Телеграф".

"Имеем первого зарубежного партнера! Мы запустили коллаборацию с датским производителем беспилотных систем Nordic Wing", - говорится в сообщении школы.

Будут обучать бойцов использованию комплекса ASTERO ISR. Эти беспилотники уже используются украинскими военными и имеют передовые в классе дронов с фиксированным крылом технические характеристики.

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В частности, как сообщается на сайте производителя комплекса, заявленная максимальная продолжительность полета - 4 часа. Комплекс оборудован системой противодействия влиянию вражеского РЭБ, может осуществлять полет в условиях отсутствия сигнала GPS и осуществляет посадку методом глубокого заваливания (deep stall).

Беспилотники ASTERO ISR поставляются с двумя вариантами камеры - для дневного наблюдения (с возможностью 80-кратного увеличения изображения) и с камерой ночного видения (NightHawk2-UZ, вращение 360 градусов вокруг своей оси).

В первую очередь обучение по пилотированию смогут пройти военнослужащие из подразделений, которые уже получили на вооружение комплексы от Nordic Wing.