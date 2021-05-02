За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получил 2 661 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Читайте такжеУкраина до конца года получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer от COVID-19"2 661 человек привит против COVID-19 за сутки 1 мая 2021 года в Украине", - написал он.
С начала вакцинальной кампании привиты 926 754 граждан, из них получили 1 дозу – 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Вакцинация проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и в 61 пункте прививок.
По состоянию на 1 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 507 901 человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 1 мая
- От начала пандемии коронавируса в Украине официально подтверждено 2 083 180 случаев заболевания COVID-19.
- За прошедшие сутки, 1 мая, выявлено 5 094 новых случая, в частности, заболели 219 детей и 81 медработник.
- За все время пандемии в Украине зафиксировано 44 596 летальных случаев, 1 676 265 человек выздоровели.
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