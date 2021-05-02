С начала вакцинальной кампании в целом от коронавируса привиты почти 755 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки, 1 мая, в Украине прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получил 2 661 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраина до конца года получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer от COVID-19"2 661 человек привит против COVID-19 за сутки 1 мая 2021 года в Украине", - написал он.

С начала вакцинальной кампании привиты 926 754 граждан, из них получили 1 дозу – 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинация проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и в 61 пункте прививок.

По состоянию на 1 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 507 901 человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 1 мая

От начала пандемии коронавируса в Украине официально подтверждено 2 083 180 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки, 1 мая, выявлено 5 094 новых случая, в частности, заболели 219 детей и 81 медработник.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 44 596 летальных случаев, 1 676 265 человек выздоровели.

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Автор: Виктория Токарева